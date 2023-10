Le chat botté, Cie Théâtre aux etoiles d’après le conte de Charles Perrault Rue Gilbert Sore La Teste-de-Buch, 21 février 2024, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

Un meunier meurt en laissant pour seul héritage à son dernier fils, un chat. Mais pas n’importe quel chat… Ce chat est magique. Il a le pouvoir de rendre son maître puissant et riche. Vous pensez connaître l’histoire du Chat Botté ? Détrompez-vous, ce Chat Botté là est un chat masqué, sorte de super-héros ou plutôt de super-héroïne, une « Catwoman » qui, pour arriver à ses fins, ne recule devant rien.

Jeune homme d’aujourd’hui, le fils du meunier fera le pont entre fiction et réalité, l’ogre sera l’archétype de tous les monstres, quant à la princesse si son apparence sort bien d’un livre de conte, son discours ne manquera pas de surprendre. Une super héroïne dans un conte de cape et d’épée !

Dès 4 ans..

2024-02-21 fin : 2024-02-21 . EUR.

Rue Gilbert Sore Théâtre Cravey

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A miller dies, leaving his last son nothing but a cat. But not just any cat… This cat is magic. It has the power to make its master rich and powerful. Think you know the story of Puss in Boots? Think again, this Puss in Boots is a masked cat, a kind of superhero, or rather superheroine, a « Catwoman » who will stop at nothing to achieve her goals.

As a young man of today, the miller?s son bridges the gap between fiction and reality, the ogre is the archetype of all monsters, and the princess may look out of place in a storybook, but her speech is sure to surprise. A superheroine in a cloak-and-dagger tale!

Ages 4 and up.

Un molinero muere, dejando a su último hijo nada más que un gato. Pero no un gato cualquiera… Este gato es mágico. Tiene el poder de hacer rico y poderoso a su amo. ¿Crees que conoces la historia del Gato con Botas? Piénsalo de nuevo, este Gato con Botas es un gato enmascarado, una especie de superhéroe, o más bien superheroína, una « Catwoman » que no se detendrá ante nada para conseguir sus objetivos.

Como un joven de hoy, el hijo del molinero tenderá un puente entre la ficción y la realidad, el ogro será el arquetipo de todos los monstruos, y la princesa puede parecer fuera de lugar en un libro de cuentos, pero su discurso seguro que sorprende. ¡Una superheroína en un cuento de capa y espada!

A partir de 4 años.

Ein Müller stirbt und hinterlässt seinem letzten Sohn als einziges Erbe eine Katze. Aber nicht irgendeine Katze … Diese Katze ist magisch. Sie hat die Macht, ihren Besitzer mächtig und reich zu machen. Sie denken, Sie kennen die Geschichte des gestiefelten Katers? Dieser gestiefelte Kater ist ein maskierter Kater, eine Art Superheld oder eher eine Superheldin, eine « Catwoman », die vor nichts zurückschreckt, um ihre Ziele zu erreichen.

Der Sohn des Müllers, ein junger Mann von heute, schlägt eine Brücke zwischen Fiktion und Realität, der Oger ist der Archetyp aller Monster, und die Prinzessin, deren Aussehen einem Märchenbuch entsprungen ist, überrascht mit ihrer Rede. Eine Superheldin in einem Märchen aus Mantel und Degen!

Ab 4 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-26 par OT La Teste-de-Buch