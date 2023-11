La Surprise, troupe de théâtre du Rotary club des portes du Médoc Rue Gilbert Sore La Teste-de-Buch, 17 février 2024, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

La surprise, c’est l’étrange rencontre de deux hommes totalement différents : l’un est un grand PDG, odieux et malhonnête ; l’autre est un petit retraité, adorable et intègre.

Logiquement ces deux-là n’auraient jamais dû se trouver sur la même route. Pourtant les circonstances vont les obliger à s’affronter, pendant vingt-quatre heures, dans un combat abominablement désopilant.

Évidemment, un conflit entre un méchant PDG et un gentil retraité, on sait bien comment ça se termine dans les histoires inventées : les bons gagnent toujours.

Et si, pour une fois, le théâtre ressemblait à la réalité ?

Lors de sa création en 1999 au théâtre Saint-Georges à Paris, La surprise était interprétée par Darry Cowl, Gérard Hernandez, Axelle Abadie, Rolande Kalis et Mama Prassinos.

Durée : 1h30.

Rue Gilbert Sore Théâtre Cravey

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The surprise is the strange meeting of two totally different men: one is a big CEO, obnoxious and dishonest; the other is a small pensioner, adorable and honest.

Logically, these two should never have found themselves on the same road. But circumstances force them to confront each other, over a 24-hour period, in a fight that is abominably hilarious.

Of course, a conflict between an evil CEO and a kindly pensioner is well known in made-up stories: the good guys always win.

But what if, for once, theater were to resemble reality?

When it premiered in 1999 at the Théâtre Saint-Georges in Paris, La surprise starred Darry Cowl, Gérard Hernandez, Axelle Abadie, Rolande Kalis and Mama Prassinos.

Running time: 1h30

La sorpresa es el extraño encuentro de dos hombres totalmente diferentes: uno es un importante director general, odioso y deshonesto; el otro es un pequeño jubilado, adorable y honesto.

Lógicamente, estos dos nunca deberían haberse encontrado en el mismo camino. Pero las circunstancias les obligan a enfrentarse durante veinticuatro horas, en una pelea que resulta desternillante a más no poder.

Por supuesto, un conflicto entre un director general malvado y un amable jubilado es bien conocido en las historias inventadas: los buenos siempre ganan.

¿Y si, por una vez, el teatro se pareciera a la realidad?

Cuando se estrenó en 1999 en el Teatro Saint-Georges de París, La surprise estaba protagonizada por Darry Cowl, Gérard Hernandez, Axelle Abadie, Rolande Kalis y Mama Prassinos.

Duración: 1h30

Die Überraschung ist das seltsame Zusammentreffen zweier völlig unterschiedlicher Männer: Der eine ist ein großer CEO, unausstehlich und unehrlich; der andere ist ein kleiner Rentner, liebenswert und integer.

Logischerweise hätten die beiden nie auf der gleichen Straße sein dürfen. Doch die Umstände zwingen sie dazu, sich vierundzwanzig Stunden lang in einem abgrundtief komischen Kampf gegenüberzustehen.

Natürlich weiß man, wie ein Konflikt zwischen einem bösen CEO und einem netten Rentner in erfundenen Geschichten endet: Die Guten gewinnen immer.

Aber was wäre, wenn das Theater ausnahmsweise einmal wie die Realität aussähe?

Bei seiner Uraufführung 1999 im Theater Saint-Georges in Paris wurde La surprise von Darry Cowl, Gérard Hernandez, Axelle Abadie, Rolande Kalis und Mama Prassinos gespielt.

Dauer: 1,5 Stunden

