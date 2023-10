Papasss Rue Gilbert Sore La Teste-de-Buch, 9 février 2024, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

Ludmila 41 ans, 5 enfants, a trois papas, dont elle ignorait encore l’existence, 4 ans auparavant.

S’ils n’ont pas été là pendant son enfance, ils comptent bien rattraper le temps perdu, et prennent leur rôle de père très au sérieux.

Alors, quand elle leur annonce qu’elle se marie avec un homme de leur âge qu’elle ne connait que depuis 2 mois, l’accueil réservé à ce futur « gendre » va être des plus mitigé.

Mais se retrouver en garde à vue… ça, ils ne l’avaient pas prévu…

Auteur : NADEGE MEZIAT

Mise en scène: CHRISTIAN VADIM

Distribution: EDOUARD MONTOUTE / PAUL BELMONDO / CHRISTIAN VADIM / NADEGE MEZIAT / BERNARD FRUCTUS /

Décors : Les Ateliers décors.

Rue Gilbert Sore Théâtre Cravey

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Ludmila, aged 41 with 5 children, has three dads she didn’t even know existed until 4 years ago.

They may not have been around during her childhood, but they’re determined to make up for lost time, and take their role as fathers very seriously.

So when she tells them she’s getting married to a man her own age, whom she’s only known for 2 months, the reception this future « son-in-law » receives is going to be very mixed.

But finding themselves in police custody? they hadn’t planned for that?

Author: NADEGE MEZIAT

Director: CHRISTIAN VADIM

Cast: EDOUARD MONTOUTE / PAUL BELMONDO / CHRISTIAN VADIM / NADEGE MEZIAT / BERNARD FRUCTUS /

Sets : Les Ateliers décors

Ludmila, de 41 años y con 5 hijos, tiene tres padres de los que ni siquiera sabía que existían hasta hace 4 años.

Puede que no estuvieran en su infancia, pero están decididos a recuperar el tiempo perdido y se toman muy en serio su papel de padres.

Por eso, cuando les cuenta que se va a casar con un hombre de su edad, al que sólo conoce desde hace dos meses, la acogida de su futuro « yerno » va a ser muy desigual.

Pero encontrarse bajo custodia policial… ¿no contaban con ello?

Autor : NADEGE MEZIAT

Dirección: CHRISTIAN VADIM

Reparto: EDOUARD MONTOUTE / PAUL BELMONDO / CHRISTIAN VADIM / NADEGE MEZIAT / BERNARD FRUCTUS /

Decorados : Les Ateliers décors

Ludmila, 41, 5 Kinder, hat drei Väter, von denen sie vor vier Jahren noch nicht einmal wusste, dass es sie gibt.

Sie waren während ihrer Kindheit nicht für sie da, wollen dies aber nun nachholen und nehmen ihre Rolle als Vater sehr ernst.

Als sie ihnen mitteilt, dass sie einen Mann in ihrem Alter heiraten wird, den sie erst seit zwei Monaten kennt, wird der zukünftige « Schwiegersohn » mit gemischten Gefühlen empfangen.

Doch dass sie in Polizeigewahrsam genommen werden, damit haben sie nicht gerechnet

Autorin: NADEGE MEZIAT

Regie: CHRISTIAN VADIM

Besetzung: EDOUARD MONTOUTE / PAUL BELMONDO / CHRISTIAN VADIM / NADEGE MEZIAT / BERNARD FRUCTUS /

Bühnenbilder : Les Ateliers Décors

