le livre de la jungle, le musical Rue Gilbert Sore La Teste-de-Buch, 23 décembre 2023, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

Que l’aventure extraordinaire au cœur de la jungle commence !

Découvrez le voyage initiatique de Mowgli, ce petit d’homme qui expérimente les grands principes de la vie au contact des animaux et de la nature.

Un parcours musical et écologique pour petits et grands explorateurs. Mais attention Shere Khan et Kaa ne sont jamais très loin… Heureusement notre héros pourra compter sur ses fidèles amis Bagheera et Baloo pour l’aider à découvrir le Monde.

Nomination Molière 2018 – Spectacle Jeune Public de l’année..

2023-12-23 fin : 2023-12-23 . EUR.

Rue Gilbert Sore Théâtre Cravey

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Let the extraordinary adventure in the heart of the jungle begin!

Discover the initiatory journey of Mowgli, the little man who experiences the great principles of life in contact with animals and nature.

A musical and ecological journey for young and old explorers alike. But Shere Khan and Kaa are never far away? Fortunately, our hero can count on his faithful friends Bagheera and Baloo to help him discover the World.

Molière 2018 nomination – Young Audience Show of the Year.

¡Que comience la extraordinaria aventura en el corazón de la selva!

Descubra el viaje iniciático de Mowgli, el hombrecillo que experimenta los principios fundamentales de la vida en contacto con los animales y la naturaleza.

Un viaje musical y ecológico para pequeños y mayores exploradores. Pero Shere Khan y Kaa nunca están lejos.. Afortunadamente, nuestro héroe puede contar con sus fieles amigos Bagheera y Baloo para ayudarle a descubrir el Mundo.

Nominación Molière 2018 – Espectáculo del año para el público joven.

Das außergewöhnliche Abenteuer im Herzen des Dschungels kann beginnen!

Entdecken Sie die Initiationsreise von Mowgli, dem kleinen Mann, der die großen Prinzipien des Lebens im Kontakt mit den Tieren und der Natur erprobt.

Eine musikalische und ökologische Reise für kleine und große Entdecker. Aber Vorsicht, Shere Khan und Kaa sind nie weit entfernt! Zum Glück kann unser Held auf seine treuen Freunde Bagheera und Balu zählen, die ihm helfen, die Welt zu entdecken.

Nominierung für den Molière 2018 – Aufführung für junges Publikum des Jahres.

