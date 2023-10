Lawrence d’Arabie Rue Gilbert Sore La Teste-de-Buch, 16 décembre 2023, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

Première Guerre Mondiale, dans le désert d’Arabie contrôlé par l’Empire Ottoman, allié de l’Allemagne, se joue l’avenir du Moyen-Orient. Un jeune et brillant archéologue anglais, Thomas Edward Lawrence, passionné par la culture arabe dont il maîtrise la langue, se révèle être un atout précieux pour les services de renseignement de l’armée britannique. Il s’illustre rapidement par ses faits d’armes et gagne la confiance des Arabes, qui le considèrent désormais comme l’un des leurs.

Sentant la fin de la guerre approcher il leur suggère la création d’une nation arabe unie et indépendante. Mais ce qu’il ignore, c’est que les gouvernements français et anglais ont déjà signé l’accord qui prévoit, une fois la guerre gagnée, le découpage de la région à leur seul profit… Jusqu’où ira la loyauté de Lawrence à l’égard de ses frères d’armes face à l’étendue du mensonge orchestré ?.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

Rue Gilbert Sore Théâtre Cravey

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



In World War I, the future of the Middle East was at stake in the Arabian desert, controlled by the Ottoman Empire and allied with Germany. A brilliant young English archaeologist, Thomas Edward Lawrence, with a passion for Arab culture and a mastery of the language, proved to be a valuable asset for the British army?s intelligence services. His feats of arms quickly earned him the trust of the Arabs, who now regarded him as one of their own.

Sensing that the end of the war was approaching, he suggested the creation of a united and independent Arab nation. But what he doesn’t know is that the French and British governments have already signed the agreement that, once the war is won, will divide up the region to their sole benefit? How far will Lawrence?s loyalty to his brothers in arms go, given the extent of the orchestrated lie?

En la Primera Guerra Mundial, el futuro de Oriente Próximo estaba en juego en el desierto de Arabia controlado por el Imperio Otomano, aliado de Alemania. Thomas Edward Lawrence, un joven y brillante arqueólogo inglés apasionado por la cultura árabe y que dominaba el idioma, demostró ser un valioso activo para los servicios de inteligencia del ejército británico. Rápidamente se hizo famoso por sus hazañas con las armas y se ganó la confianza de los árabes, que ahora lo consideraban uno de los suyos.

Presintiendo que se acercaba el final de la guerra, sugiere la creación de una nación árabe unida e independiente. Pero lo que no sabe es que los gobiernos francés y británico ya han firmado el acuerdo por el que, una vez ganada la guerra, se repartirán la región en su exclusivo beneficio? ¿Hasta qué punto será Lawrence leal a sus hermanos de armas, dado el alcance de la mentira orquestada?

In der arabischen Wüste, die vom Osmanischen Reich kontrolliert wird, das mit Deutschland verbündet ist, entscheidet sich die Zukunft des Nahen Ostens im Ersten Weltkrieg. Der junge und brillante englische Archäologe Thomas Edward Lawrence, der sich leidenschaftlich für die arabische Kultur interessiert und deren Sprache beherrscht, erweist sich für den Geheimdienst der britischen Armee als wertvolle Bereicherung. Er machte sich schnell einen Namen und gewann das Vertrauen der Araber, die ihn nun als einen der ihren betrachteten.

Als er das Ende des Krieges herannahen sah, schlug er ihnen vor, eine geeinte und unabhängige arabische Nation zu gründen. Was er nicht weiß, ist, dass die Regierungen Frankreichs und Großbritanniens bereits ein Abkommen unterzeichnet haben, das nach dem Ende des Krieges die Aufteilung der Region zu ihren Gunsten vorsieht Wie weit wird Lawrence’ Loyalität gegenüber seinen Waffenbrüdern angesichts des Ausmaßes der inszenierten Lüge gehen?

Mise à jour le 2023-10-03 par OT La Teste-de-Buch