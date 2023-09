Buenos Aires Desire Tango Argentina Rue Gilbert Sore La Teste-de-Buch, 6 décembre 2023, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

Tango Company Argentina est devenue l’une des plus grandes compagnies connues comme les représentants les plus authentiques du tango. Parfois ludique, dramatique toujours sensuel, les danseurs rapides et furieux sont devenus en effet une référence culturelle de l’Argentine qui se produit dans le monde entier.

Mouvements tourbillonnants, postures orgueilleuses, accouplements sensuels, ils montrent l’ampleur des styles et de la gamme des émotions qui ont fait du tango le phénomène culturel qu’il est. La compagnie est née dans la ville de Buenos Aires avec la très forte intention de maintenir l’essence et l’élégance du tango argentin.

Ce spectacle nous invite à un voyage dans ce pays sud-américain à travers la danse et la musique passionnante qui l’incarne, il nous invite à une célébration passionnée du tango argentin..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 . EUR.

Rue Gilbert Sore Théâtre Cravey

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Tango Company Argentina has become one of the leading companies known as the most authentic representatives of tango. Sometimes playful, always dramatic, always sensual, the fast and furious dancers have become a cultural reference for Argentina, performing all over the world.

Swirling movements, proud postures, sensual couplings, they demonstrate the breadth of styles and range of emotions that have made tango the cultural phenomenon that it is. The company was born in Buenos Aires with the very strong intention of maintaining the essence and elegance of Argentine tango.

This show invites us on a journey to this South American country through the dance and passionate music that embodies it, inviting us to a passionate celebration of Argentine tango.

Tango Company Argentina se ha convertido en una de las mayores compañías conocidas como los representantes más auténticos del tango. A veces juguetones, siempre dramáticos, siempre sensuales, estos rápidos y furiosos bailarines se han convertido en un punto de referencia cultural para Argentina, actuando en todo el mundo.

Con sus movimientos arremolinados, sus posturas orgullosas y sus sensuales acoples, demuestran la gama de estilos y emociones que han hecho del tango el fenómeno cultural que es. La compañía nació en Buenos Aires con la firme intención de mantener la esencia y la elegancia del tango argentino.

Este espectáculo nos lleva de viaje a este país sudamericano a través de la danza y la música apasionada que lo encarna, invitándonos a una apasionada celebración del tango argentino.

Tango Company Argentina ist zu einer der größten Kompanien geworden, die als die authentischsten Vertreter des Tangos bekannt sind. Manchmal verspielt, dramatisch und immer sinnlich, sind die schnellen und rasenden Tänzer in der Tat zu einer kulturellen Referenz Argentiniens geworden, die in der ganzen Welt auftritt.

Mit ihren wirbelnden Bewegungen, stolzen Haltungen und sinnlichen Paarungen zeigen sie die Bandbreite der Stile und Emotionen, die den Tango zu dem kulturellen Phänomen gemacht haben, das er ist. Das Ensemble wurde in der Stadt Buenos Aires mit der starken Absicht gegründet, die Essenz und die Eleganz des argentinischen Tangos zu bewahren.

Diese Show lädt uns zu einer Reise durch dieses südamerikanische Land ein, durch den Tanz und die leidenschaftliche Musik, die ihn verkörpert, und sie lädt uns zu einer leidenschaftlichen Feier des argentinischen Tangos ein.

Mise à jour le 2023-09-25 par OT La Teste-de-Buch