Adieu… peut-être;.. merci… c’est sûr Rue Gilbert Sore La Teste-de-Buch, 18 novembre 2023, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

« Adieu… peut-être. Merci…c’est sûr. » Un spectacle d’adieu.

Plutôt que de quitter mon public par sms, j’ai préféré le faire avec un spectacle. 35 ans qu’on se fréquente, c’était la moindre des choses.

Au départ, j’ai pensé faire un best-of de mes sketchs, pensant que mon public serait heureux de les entendre, et moi ravi de les jouer.

Ensuite je me suis dit «il faudrait faire 2 ou 3 choses nouvelles… mais comme je suis gourmand, j’en ai rajouté… et de petites choses nouvelles en petites choses nouvelles : ça a donné un nouveau spectacle.

Faire un dernier show pour dire adieu à son public, visiblement, c’est très inspirant.

Et comme c’est le dernier, moi qui étais un peu timide dans les spectacles précédents, forcément, je me suis un peu lâché…

Mes adieux sont vrais. Mais je n’ai qu’une envie, c’est qu’en sortant de la salle… personne ne me personne ne me croie !.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

Rue Gilbert Sore Théâtre Cravey

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



« Farewell? perhaps. Thank you? for sure A farewell show.

Rather than leave my audience by text message, I preferred to do it with a show. after 35 years together, it was the least I could do.

At first, I thought I?d do a best-of of my sketches, thinking that my audience would be happy to hear them, and I would be delighted to perform them.

Then I said to myself « I’d have to do 2 or 3 new things? but since I’m greedy, I added a few more? and from one little new thing to another, I ended up with a new show.

Doing one last show to say goodbye to your audience is obviously very inspiring.

And as it’s the last one, I was a bit shy in the previous shows, so I obviously let myself go a bit?

My farewell is real. But all I want is for no one to believe me when I leave the theater!

« ¿Adiós? quizás. ¿Gracias? seguro Un espectáculo de despedida.

En lugar de despedirme de mi público por mensaje de texto, preferí hacerlo con un espectáculo. llevamos 35 años juntos, así que era lo menos que podía hacer.

Al principio pensé en hacer un recopilatorio de mis sketches, pensando que mi público estaría encantado de escucharlos y yo de interpretarlos.

Luego me dije « deberíamos hacer 2 o 3 cosas nuevas? pero como soy avaricioso, añadí más? y de cosita nueva en cosita nueva: el resultado fue un espectáculo nuevo.

Hacer un último espectáculo para despedirte de tu público es obviamente muy inspirador.

Y como es el último, fui un poco tímido en los espectáculos anteriores, así que obviamente me dejé llevar un poco?

Mi despedida es real. Pero lo único que quiero es que nadie me crea cuando salga del teatro

« Abschied? Vielleicht. Danke, ganz sicher. » Eine Abschiedsvorstellung.

Anstatt mich per SMS von meinem Publikum zu verabschieden, habe ich es vorgezogen, dies mit einer Show zu tun. 35 Jahre lang haben wir uns getroffen, das war das Mindeste, was wir tun konnten.

Zuerst dachte ich, ich würde ein Best-of meiner Sketche machen, weil ich dachte, mein Publikum würde sich freuen, sie zu hören, und ich würde mich freuen, sie zu spielen.

Dann sagte ich mir: « Ich sollte zwei oder drei neue Sachen machen… », aber da ich gierig bin, habe ich noch mehr gemacht… und von einer kleinen neuen Sache zur nächsten: Das Ergebnis war eine neue Show.

Eine letzte Show zu geben, um sich von seinem Publikum zu verabschieden, ist offensichtlich sehr inspirierend.

Und da es meine letzte Show ist, habe ich, der ich in den vorherigen Shows ein wenig schüchtern war, natürlich ein wenig Dampf abgelassen

Mein Abschied ist echt. Aber ich habe nur einen Wunsch: Wenn ich den Saal verlasse, soll mir niemand glauben!

Mise à jour le 2023-09-30 par OT La Teste-de-Buch