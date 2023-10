Chers parents Rue Gilbert Sore La Teste-de-Buch, 17 novembre 2023, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

Pierre, Jules et Louise Gauthier s’adorent et aiment profondément leurs parents. Alors, lorsque ces derniers leur demandent de venir les rejoindre d’urgence – ils ont quelque chose de très important à leur annoncer – les trois enfants bouleversés se précipitent, craignant le pire. Mais le pire n’a pas lieu, de moins pas tout de suite, et la merveilleuse nouvelle que leur annoncent Jeanne et Vincent va faire voler en éclat la belle unité familiale… faisant ardemment souhaiter aux trois rejetons ce qu’ils redoutaient le plus en arrivant quelques heures plus tôt !

Venez découvrir cette comédie qui parle de la famille, d’amour, d’argent de la place de chacun dans la fratrie, de la part d’ombre qui sommeille en chacun de nous et de ce que les parents doivent donner à leurs enfants.

NOMINATION MOLIÈRE MEILLEURE COMÉDIE 2022.

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . EUR.

Rue Gilbert Sore Théâtre Cravey

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Pierre, Jules and Louise Gauthier adore each other and love their parents dearly. So when their parents ask them to come and join them urgently – they have something very important to tell them – the three distraught children rush off, fearing the worst. But the worst doesn’t happen, at least not right away, and the wonderful news Jeanne and Vincent tell them will shatter the family unit? making the three offspring wish for what they dreaded most when they arrived a few hours earlier!

Come and discover this comedy about family, love, money, everyone?s place in the family, the dark side that lies dormant in all of us, and what parents should give their children.

NOMINATION MOLIÈRE BEST COMEDY 2022

Pierre, Jules y Louise Gauthier se adoran y quieren mucho a sus padres. Por eso, cuando sus padres les piden que se reúnan urgentemente con ellos -tienen algo muy importante que decirles-, los tres niños, angustiados, salen corriendo, temiéndose lo peor. Pero lo peor no sucede, al menos no inmediatamente, y la maravillosa noticia que les dan Jeanne y Vincent hará añicos la unidad familiar… ¡haciendo que los tres jóvenes deseen lo que más temían cuando llegaron unas horas antes!

Venga a descubrir esta comedia sobre la familia, el amor, el dinero, el lugar de cada uno en la familia, el lado oscuro que yace latente en todos nosotros y lo que los padres deben dar a sus hijos.

NOMINACIÓN MOLIÈRE A LA MEJOR COMEDIA 2022

Pierre, Jules und Louise Gauthier lieben sich und ihre Eltern über alles. Als diese sie bitten, dringend zu ihnen zu kommen, weil sie ihnen etwas sehr Wichtiges mitzuteilen haben, eilen die drei verstörten Kinder herbei und befürchten das Schlimmste. Doch das Schlimmste tritt nicht ein, zumindest nicht sofort, und die wunderbaren Neuigkeiten, die Jeanne und Vincent ihnen mitteilen, lassen die schöne Familieneinheit zerbrechen… und die drei Kinder wünschen sich sehnlichst das, was sie am meisten gefürchtet hatten, als sie ein paar Stunden früher ankamen

In dieser Komödie geht es um Familie, Liebe, Geld, den Platz jedes Einzelnen in der Familie, die Schattenseiten, die in jedem von uns schlummern, und darum, was Eltern ihren Kindern mit auf den Weg geben sollten.

NOMINIERUNG MOLIÈRE BESTE KOMÖDIE 2022

Mise à jour le 2023-09-30 par OT La Teste-de-Buch