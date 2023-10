La Promesse de l’aube Rue Gilbert Sore La Teste-de-Buch, 16 novembre 2023, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

Romain Gary raconte sa jeunesse, son déracinement, sa relation à sa mère qui l’élève seule. Elle rêve de grandeur pour lui. Il n’aura de cesse d’essayer d’être à la hauteur de ce rêve. Passant de la mère étouffante d’amour à la femme de ménage espiègle, du grand de Gaulle à une galerie de petits parisiens qui traversent la terrible guerre, Franck Desmedt retrace avec virtuosité l’itinéraire de l’un des auteurs les plus mystérieux, le seul à avoir obtenu deux fois le prix Goncourt…

NOMINATION MOLIÈRE 2022 -PRIX DU BRIGADIER 2022

Distribution : Franck Desmedt

Auteur : Romain Gary

Mise en scène : Stéphane Laporte

Production : Sea Art

Durée : 1h10.

2023-11-16 fin : 2023-11-16 . EUR.

Rue Gilbert Sore Théâtre Cravey

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Romain Gary recounts his youth, his uprooting, and his relationship with his mother, who raised him alone. She dreamed of greatness for him. He never stopped trying to live up to this dream. From a mother smothered in love to a mischievous cleaning lady, from the great de Gaulle to a gallery of small-town Parisians going through the terrible war, Franck Desmedt virtuosically traces the itinerary of one of the most mysterious authors, the only one to have twice won the Prix Goncourt?

NOMINATION MOLIÈRE 2022 -PRIX DU BRIGADIER 2022

Cast: Franck Desmedt

Author: Romain Gary

Director: Stéphane Laporte

Production: Sea Art

Running time: 1 hour 10 minutes

Romain Gary relata su juventud, su desarraigo, su relación con su madre, que le educó sola. Ella soñaba con la grandeza para él. Él nunca dejó de intentar cumplir ese sueño. Pasando de una madre asfixiada por el amor a una traviesa señora de la limpieza, del gran De Gaulle a una galería de parisinos de pueblo que viven la terrible guerra, Franck Desmedt traza con virtuosismo el itinerario de uno de los autores más misteriosos, el único que ha ganado dos veces el Prix Goncourt?

NOMINACIÓN MOLIÈRE 2022 – PREMIO BRIGADIER 2022

Reparto: Franck Desmedt

Autor: Romain Gary

Dirección: Stéphane Laporte

Producción: Sea Art

Duración: 1 hora 10 minutos

Romain Gary erzählt von seiner Jugend, seiner Entwurzelung und seiner Beziehung zu seiner Mutter, die ihn allein aufzieht. Sie träumt von Größe für ihn. Er wird nicht aufhören zu versuchen, diesem Traum gerecht zu werden. Franck Desmedt zeichnet virtuos den Lebensweg eines der geheimnisvollsten Autoren nach, der als einziger zweimal den Prix Goncourt erhalten hat

NOMINIERUNG FÜR DEN MOLIÈRE 2022 -BRIGADIERPREIS 2022

Besetzung: Franck Desmedt

Autor: Romain Gary

Regie: Stéphane Laporte

Produktion: Sea Art

Dauer: 1h10

Mise à jour le 2023-09-30 par OT La Teste-de-Buch