Je préfère qu’on reste ensemble Rue Gilbert Sore La Teste-de-Buch, 11 novembre 2023, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

Claudine et Valentin étaient amis et colocataires avant de devenir un vrai couple amoureux, ce qui fit le gros succès de « Je préfère qu’on reste amis ».

Mais les années ont passé et la routine s’est installée. Claudine est fidèle. Valentin va « voir » ailleurs. Elle a envie de s’en aller. Lui, préfère qu’il « restent ensemble » …

Toujours entre rires, chansons et émotions.

Distribution : Michèle Bernier, Olivier Siruk et Philippe Berodot

Auteur : Laurent Ruquier

Mise en scène : Marie Pascale Osterriéth

Production : Arts Live Entertainment

Durée : 1h40.

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . EUR.

Rue Gilbert Sore Théâtre Cravey

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Claudine and Valentin were friends and roommates before becoming a real couple in love, which made « Je préfère qu?on reste amis » a big hit.

But the years have passed and routine has set in. Claudine is faithful. Valentin goes to « see » somewhere else. She wants to leave. He prefers to « stay together »?

Always between laughter, song and emotion.

Cast: Michèle Bernier, Olivier Siruk and Philippe Berodot

Author: Laurent Ruquier

Director: Marie Pascale Osterriéth

Production: Arts Live Entertainment

Running time: 1h40

Claudine y Valentin eran amigos y compañeros de piso antes de convertirse en una auténtica pareja de enamorados, lo que hizo que « Je préfère qu’on reste amis » tuviera tanto éxito.

Pero los años han pasado y la rutina se ha instalado. Claudine es fiel. Valentin va a buscar en otra parte. Ella quiere marcharse. Él prefiere « permanecer juntos »..

Siempre entre risas, canciones y emociones.

Reparto: Michèle Bernier, Olivier Siruk y Philippe Berodot

Guión: Laurent Ruquier

Dirección: Marie Pascale Osterriéth

Producción: Arts Live Entertainment

Duración: 1 hora 40 minutos

Claudine und Valentin waren Freunde und Mitbewohner, bevor sie zu einem echten Liebespaar wurden, was den großen Erfolg von « Je préfère qu’on reste amis » ausmachte.

Aber die Jahre sind vergangen und die Routine hat sich eingeschlichen. Claudine ist treu. Valentin « sieht » sich woanders um. Sie möchte am liebsten weggehen. Er zieht es vor, dass sie « zusammen bleiben »?

Immer zwischen Lachen, Liedern und Emotionen.

Besetzung: Michèle Bernier, Olivier Siruk und Philippe Berodot

Autor: Laurent Ruquier

Regie: Marie Pascale Osterriéth

Produktion: Arts Live Entertainment

Dauer: 1h40

