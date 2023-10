90 minutes avec Gérard Depardieu et Pierre Richard Rue Gilbert Sore La Teste-de-Buch, 9 novembre 2023, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

40 ans après Les Fugitifs, Les Compères, La Chèvre, Gérard Depardieu et Pierre Richard sont réunis sur scène pour un spectacle absolument unique !

Seule date en 2023, cet entretien spectacle propose une rencontre inédite, une représentation durant laquelle le public a la curieuse impression de se retrouver pendant plus d’une heure et demie dans le salon du duo mythique.

Sous forme de conversation avec David Becker, Pierre Richard et Gérard Depardieu parleront de cette amitié et cette complicité qui dure depuis plus de 40 ans, à travers des souvenirs, des confessions, des anecdotes … Cette soirée promet des moments surprenants, émouvants et drôles.

Distribution : Gérard Depardieu et Pierre Richard accompagnés de David Becker pour animer la soirée ainsi que 6 musiciens et d’une chanteuse.

Metteur en scène : David Becker

Production : Becker’s Prod

Durée : 1h40.

2023-11-09 fin : 2023-11-09 . EUR.

Rue Gilbert Sore Théâtre Cravey

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



40 years after Les Fugitifs, Les Compères, La Chèvre, Gérard Depardieu and Pierre Richard reunite on stage for an absolutely unique show!

The only date in 2023, this interview-show offers an unprecedented encounter, a performance during which the audience has the curious impression of being in the mythical duo?s living room for over an hour and a half.

In the form of a conversation with David Becker, Pierre Richard and Gérard Depardieu will talk about their friendship and complicity, which has lasted for over 40 years, through memories, confessions and anecdotes? The evening promises to be surprising, moving and funny.

Cast: Gérard Depardieu and Pierre Richard, accompanied by David Becker, 6 musicians and a singer.

Director: David Becker

Production : Becker?s Prod

Running time : 1h40

¡40 años después de Les Fugitifs, Les Compères, La Chèvre, Gérard Depardieu y Pierre Richard se reúnen en el escenario para un espectáculo absolutamente único!

Único en 2023, este talk show propone un encuentro inédito, una representación durante la cual el público tiene la curiosa impresión de estar sentado en el salón del legendario dúo durante más de hora y media.

En forma de conversación con David Becker, Pierre Richard y Gérard Depardieu hablarán de su amistad y complicidad de más de 40 años, a través de recuerdos, confesiones y anécdotas? La velada promete ser sorprendente, conmovedora y divertida.

Reparto: Gérard Depardieu y Pierre Richard, acompañados por David Becker, 6 músicos y un cantante.

Dirección: David Becker

Producción: Becker’s Prod

Duración: 1 hora 40 minutos

40 Jahre nach Les Fugitifs sind Les Compères, La Chèvre, Gérard Depardieu und Pierre Richard für eine absolut einzigartige Show wieder auf der Bühne vereint!

Als einziges Datum im Jahr 2023 bietet dieses Show-Interview eine noch nie dagewesene Begegnung, eine Aufführung, bei der das Publikum den seltsamen Eindruck hat, sich für mehr als eineinhalb Stunden im Wohnzimmer des legendären Duos zu befinden.

In Form eines Gesprächs mit David Becker werden Pierre Richard und Gérard Depardieu anhand von Erinnerungen, Geständnissen und Anekdoten über diese Freundschaft und Komplizenschaft sprechen, die seit über 40 Jahren andauert? Dieser Abend verspricht überraschende, bewegende und lustige Momente.

Besetzung: Gérard Depardieu und Pierre Richard werden von David Becker begleitet, der den Abend moderiert, sowie von 6 Musikern und einer Sängerin.

Regisseur: David Becker

Produktion: Becker?s Prod

Dauer: 1h40

Mise à jour le 2023-09-30 par OT La Teste-de-Buch