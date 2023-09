Pierre Thévenoux est marrant… normalement Rue Gilbert Sore La Teste-de-Buch, 20 octobre 2023, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

Venez le voir, il vous parlera tout aussi bien de lui, du monde, de Dieu, des pigeons et de plein d’autres trucs qui ont l’air chiants mais qui sont bien en vrai (pour info, c’est Pierre qui écrit ce résumé mais il met « il » pour faire genre il a une équipe avec lui).

Inclus pour l’achat d’un billet : 3 astuces pour pas vraiment mourir (j’ai pas mieux comme argument commercial).

Auteur et artiste : Pierre Thévenoux.

Come and see him, and he’ll tell you all about himself, the world, God, pigeons and a whole lot of other stuff that sounds boring but is great in real life (for the record, Pierre is writing this summary, but he uses the word « he » to make it look like he’s got a team with him).

Included with the purchase of a ticket: 3 tips for not really dying (I can’t think of a better sales pitch).

Author and artist : Pierre Thévenoux

Venga a verle y le hablará de sí mismo, del mundo, de Dios, de las palomas y de muchas otras cosas que parecen aburridas pero que son realmente buenas (que conste que Pierre escribe este resumen, pero utiliza la palabra « él » para que parezca que le acompaña un equipo).

Con la compra de la entrada se incluyen 3 consejos para no morir de verdad (no se me ocurre mejor argumento de venta).

Autor y artista: Pierre Thévenoux

Er wird Ihnen alles über sich selbst, die Welt, Gott, Tauben und viele andere Dinge erzählen, die langweilig klingen, aber in Wirklichkeit gut sind.

Beim Kauf eines Tickets enthalten: 3 Tipps, um nicht wirklich zu sterben (ich habe kein besseres Verkaufsargument).

Autor und Künstler: Pierre Thévenoux

