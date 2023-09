La Petite Porte Rue Gilbert Sore La Teste-de-Buch, 7 octobre 2023, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

Tout part d’une idée, aussi intangible soit-elle.

À partir de là tout s’accélère, nos projets prennent forme, évoluent, échouent… Et nous avec.

Des chemins se dessinent et s’effacent, des portes apparaissent.

Parmi celles qui ne sont pas scellées, il nous faut alors choisir lesquelles ouvrir, lesquelles laisser fermées. Certaines nous font progresser, d’autres régresser. D’autres encore sont un véritable tournant dans nos vies, un point d’ancrage dans le temps à partir duquel tout redevient possible lorsque le chemin emprunté s’avère être une impasse.

Pourtant, certaines peuvent parfois rester closes, il nous faut alors nous entourer et poursuivre notre route jusqu’à la prochaine.

Le chemin vers nos objectifs est souvent long et les difficultés nombreuses.

Peut-être devons-nous alors accepter de reculer pour les atteindre.

Avons-nous fait les bons choix ?.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 21:00:00. EUR.

Rue Gilbert Sore Théâtre Cravey

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Everything starts with an idea, no matter how intangible.

From there, everything accelerates, our projects take shape, evolve, fail… And so do we.

Paths open and close, doors open.

Among those that are not sealed, we then have to choose which to open, and which to leave closed. Some take us forward, others backwards. Still others are a real turning point in our lives, an anchor point in time from which everything becomes possible again when the path we’ve taken turns out to be a dead end.

And yet, some of them can remain closed, so we need to surround ourselves and keep going until we reach the next one.

The road to our goals is often long, and the difficulties many.

Perhaps we need to accept that we need to take a step backwards to reach them.

Have we made the right choices?

Todo empieza con una idea, por intangible que sea.

A partir de ahí, todo se acelera, nuestros proyectos toman forma, evolucionan, fracasan… Y nosotros también.

Los caminos se abren y se cierran, las puertas se abren.

De las que no están cerradas, tenemos que elegir cuáles abrimos y cuáles dejamos cerradas. Algunos nos hacen avanzar, otros retroceder. Otras son un verdadero punto de inflexión en nuestras vidas, un punto de anclaje en el tiempo a partir del cual todo vuelve a ser posible cuando el camino que tomamos resulta ser un callejón sin salida.

Sin embargo, algunos de ellos pueden permanecer cerrados, por lo que necesitamos rodearnos de gente y continuar hacia el siguiente.

El camino hacia nuestras metas suele ser largo y las dificultades numerosas.

Quizá tengamos que aceptar que necesitamos dar un paso atrás para alcanzarlos.

¿Hemos tomado las decisiones correctas?

Alles beginnt mit einer Idee, egal wie unfassbar sie ist.

Von da an beschleunigt sich alles, unsere Projekte nehmen Gestalt an, entwickeln sich, scheitern… Und wir mit ihnen.

Wege entstehen und vergehen, Türen öffnen sich.

Von den nicht versiegelten Türen müssen wir entscheiden, welche wir öffnen und welche wir geschlossen lassen. Manche bringen uns weiter, andere zurück. Andere wiederum stellen einen Wendepunkt in unserem Leben dar, einen Ankerpunkt in der Zeit, von dem aus alles wieder möglich ist, wenn sich der eingeschlagene Weg als Sackgasse erweist.

Es gibt jedoch auch Situationen, in denen wir uns nicht weiterentwickeln können. Dann müssen wir uns mit anderen umgeben und unseren Weg fortsetzen, bis wir den nächsten erreichen.

Der Weg zu unseren Zielen ist oft lang und mit vielen Schwierigkeiten verbunden.

Vielleicht müssen wir auch Rückschritte in Kauf nehmen, um sie zu erreichen.

Haben wir die richtigen Entscheidungen getroffen?

