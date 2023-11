DÉFILÉ DE SAINT NICOLAS Rue Germini Mirecourt, 9 décembre 2023, Mirecourt.

Le Défilé de St Nicolas : Thème les Vieux Métiers d’Art

Départ rue Germini (devant l’hôpital du Val du Madon) – 2 passages au centre ville – Arrivée Cours Stanislas avec un feu d’artifice.

10 Chars, 4 groupes à pieds, 4 fanfares et 2 cavaliers.. Tout public

Samedi 2023-12-09 17:30:00 fin : 2023-12-09 . 0 EUR.

Rue Germini

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est



The St Nicolas Parade: Old Crafts theme

Departure rue Germini (in front of the Val du Madon hospital) – 2 passes through the town center – Arrival Cours Stanislas with fireworks.

10 floats, 4 groups on foot, 4 brass bands and 2 riders.

El desfile de San Nicolás: tema Oficios Antiguos

Salida de la rue Germini (frente al hospital Val du Madon) – 2 pasadas por el centro de la ciudad – Llegada a Cours Stanislas con espectáculo de fuegos artificiales.

10 carrozas, 4 grupos a pie, 4 bandas de música y 2 jinetes.

Der Nikolausumzug: Thema sind die alten Kunsthandwerke

Start in der Rue Germini (vor dem Krankenhaus Val du Madon) – 2 Durchgänge im Stadtzentrum – Ankunft auf dem Cours Stanislas mit einem Feuerwerk.

10 Festwagen, 4 Fußgruppen, 4 Blaskapellen und 2 Reiter.

