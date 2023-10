Octobre rose – Atelier modelage « Des seins animés » Rue Gérard Philipe Bessines-sur-Gartempe, 21 octobre 2023, Bessines-sur-Gartempe.

Bessines-sur-Gartempe,Haute-Vienne

Dans le cadre du mois lié à la lutte contre le cancer du sein, la commune de Bessines se mobilise ainsi que l’association d’arts plastiques Vermillon qui propose un atelier de modelage au centre culturel Gérard Philipe..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 17:00:00. EUR.

Rue Gérard Philipe

Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



As part of the month-long fight against breast cancer, the commune of Bessines is getting involved, along with the Vermillon visual arts association, which is offering a modeling workshop at the Gérard Philipe cultural center.

En el marco de la campaña contra el cáncer de mama, que dura un mes, el municipio de Bessines y la asociación artística de Vermillon ofrecen un taller de modelado en el centro cultural Gérard Philipe.

Im Rahmen des Monats, der mit dem Kampf gegen Brustkrebs verbunden ist, mobilisiert sich die Gemeinde Bessines ebenso wie der Kunstverein Vermillon, der im Kulturzentrum Gérard Philipe einen Modellierworkshop anbietet.

Mise à jour le 2023-10-05 par OT Monts du Limousin