CINÉ’DISCUT Rue Georges Pujol Puisserguier, 13 octobre 2023, Puisserguier.

Puisserguier,Hérault

La Mjc Puisserguier soutien Octobre Rose en partenariat avec l’association Bélise Institut du Sein Ouest Languedoc.

On compte sur vous.

2023-10-13 10:00:00 fin : 2023-10-13 . .

Rue Georges Pujol

Puisserguier 34620 Hérault Occitanie



The Mjc Puisserguier supports Pink October in partnership with the Bélise Institut du Sein Ouest Languedoc association.

We’re counting on you?

El Mjc Puisserguier apoya el Octubre Rosa en colaboración con la asociación Bélise Institut du Sein Ouest Languedoc.

Contamos contigo?

Die Mjc Puisserguier unterstützt den Rosa Oktober in Partnerschaft mit dem Verein Bélise Institut du Brust Ouest Languedoc.

Wir zählen auf Sie?

Mise à jour le 2023-09-19 par OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN