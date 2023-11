Nuit de la Saint Sylvestre avec Folie Danse Rue Georges Pompidou Val-de-Scie, 31 décembre 2023, Val-de-Scie.

Val-de-Scie,Seine-Maritime

L’Association Folie Danse vous convie au réveillon de la Saint Sylvestre, qui a lieu chaque année à la Salle des Fêtes de Auffay/Val-de-Scie.

Pour l’occasion un dîner prestige avec spectacle vous est proposé. Au programme, repas de réveillon, boissons de fête et représentations féériques, soirée dansante et chansons.

Coupon de réservation à retourner avec le règlement à l’ordre de Folie Danse, à l’adresse suivante : Folie Danse 190 rue de la Vatine 76720 Heugleville sur Scie

Tenue de soirée souhaitée !.

2023-12-31 19:30:00 fin : 2023-12-31 . .

Rue Georges Pompidou Salle des Fêtes – Auffay

Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie



The Association Folie Danse invites you to the New Year’s Eve party, which takes place every year at the Salle des Fêtes in Auffay/Val-de-Scie.

For the occasion, we’re offering a prestigious dinner and show. The program includes a New Year’s Eve meal, festive drinks and magical performances, dancing and songs.

Reservation coupon to be returned with payment to the order of Folie Danse, to the following address Folie Danse 190 rue de la Vatine 76720 Heugleville sur Scie

Formal dress required!

La Asociación Folie Danse le invita a la fiesta de Nochevieja, que se celebra todos los años en la Salle des Fêtes de Auffay/Val-de-Scie.

Para celebrar la ocasión, le ofrecemos una cena y un espectáculo de prestigio. El programa incluye una cena de Nochevieja, bebidas festivas y espectáculos mágicos, bailes y canciones.

El cupón de reserva deberá devolverse junto con el pago, a nombre de Folie Danse, a la siguiente dirección Folie Danse 190 rue de la Vatine 76720 Heugleville sur Scie

Se requiere traje de noche

Die Association Folie Danse lädt Sie zum Silvesterabend ein, der jedes Jahr in der Salle des Fêtes in Auffay/Val-de-Scie stattfindet.

Zu diesem Anlass wird Ihnen ein prestigeträchtiges Abendessen mit Show angeboten. Auf dem Programm stehen ein Silvesteressen, festliche Getränke und märchenhafte Darbietungen, ein Tanzabend und Chansons.

Bitte senden Sie den Reservierungscoupon zusammen mit der Zahlung an Folie Danse an die folgende Adresse: Folie Danse 190 rue de la Vatine 76720 Heugleville sur Scie

Abendgarderobe erwünscht!

Mise à jour le 2023-11-02 par Normandie Tourisme / Attitude Manche