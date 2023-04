Festival Musiques de Printemps Rue Georges pompidou, 12 mai 2023, Val-de-Scie.

Save the date ! Le festival de Printemps aura lieu du 12 au 14 mai 2023 !

Rendez-vous pour le premier concert à Auffay avec J-Sugar !

J-Sugar est un artiste musicien professionnel passionné de musique latine. Les musiciens du groupe J-Sugar vous emmènent tout droit à Cuba, aux rythmes du Boléro, du Chacha, de la Rumba Cubaine et du Mambo, pour danser la Salsa ! Onze musiciens réunis sur scène pour vous faire vibrer au rythme de la salsa.

Ambiance festive assurée !.

2023-05-12 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-12 22:30:00. .

Rue Georges pompidou Salle des fêtes

Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie



Save the date! The Spring Festival will take place from May 12 to 14, 2023!

See you for the first concert in Auffay with J-Sugar!

J-Sugar is a professional musical artist with a passion for Latin music. The musicians of the group J-Sugar will take you straight to Cuba, to the rhythms of Bolero, Chacha, Cuban Rumba and Mambo, to dance the Salsa! Eleven musicians gathered on stage to make you vibrate to the rhythm of the salsa.

Festive atmosphere guaranteed!

¡Reserve la fecha! ¡El Festival de Primavera tendrá lugar del 12 al 14 de mayo de 2023!

¡Nos vemos en el primer concierto en Auffay con J-Sugar!

J-Sugar es un músico profesional apasionado por la música latina. Los músicos del grupo J-Sugar te llevarán directamente a Cuba, a los ritmos del Bolero, la Chacha, la Rumba Cubana y el Mambo, ¡para bailar la Salsa! Once músicos en el escenario para hacerte vibrar al ritmo de la salsa.

¡Ambiente festivo garantizado!

Save the date! Das Frühlingsfestival findet vom 12. bis 14. Mai 2023 statt!

Wir sehen uns für das erste Konzert in Auffay mit J-Sugar!

J-Sugar ist ein professioneller Musikkünstler mit einer Leidenschaft für lateinamerikanische Musik. Die Musiker der Gruppe J-Sugar nehmen Sie direkt mit nach Kuba, zu den Rhythmen des Bolero, des Chacha, der kubanischen Rumba und des Mambo, um Salsa zu tanzen! Elf Musiker vereinen sich auf der Bühne, um Sie im Rhythmus der Salsa zu begeistern.

Festliche Stimmung garantiert!

