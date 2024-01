CANDLELIGHT : HOMMAGE À ASSASSIN’S CREED Rue Georges Méliès Montpellier, vendredi 16 février 2024.

Montpellier Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 19:30:00

fin : 2024-02-16 20:30:00

Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight : Hommage à Assassin’s Creed à Montpellier !

Programme :

Mirage Theme – Assassin’s Creed Mirage – Brendan Angelides, Akram Haddad, Layth Sidiq

Ezio’s Family – Assassin’s Creed II – Jesper Kyd

Welcome to Boston – Assassin’s Creed III – Lorne Balfe

City of Rome – Assassin’s Creed Brotherhood – Jesper Kyd

Assassin’s Creed Theme – Assassin’s Creed Revelations – Lorne Balfe

Assassin’s Creed IV Black Flag Main Theme – Assassin’s Creed IV Black Flag – Brian Tyler

Et bien d’autres encore !

Durée du concert : 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis

Âge requis : 8 ans et plus. Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées par un adulte

Accessibilité : accès PMR disponible pour cet événement

EUR.

Rue Georges Méliès

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2024-01-05 par OT MONTPELLIER