CANDLELIGHT ST-VALENTIN : MUSIQUES ROMANTIQUES AU PIANO Rue Georges Méliès Montpellier, jeudi 15 février 2024.

Montpellier Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 19:30:00

fin : 2024-02-15 20:30:00

Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight Saint-Valentin : Musiques romantiques à Montpellier !

Programme :

F. Chopin : Nocturne op. 9 n°2

Clara Schumann – Nocturne Op.6 N°2

R. Schumann – Scènes d’enfants Op. 15 n°7 « Rêverie »

L.V. Beethoven – Moonlight Sonata (Premier Mouvement)

F. Schubert – Impromptu Op. 90 n°3 en Sol bémol Majeur

F. Liszt – Liebesträume (Rêves d’amour)

Mel Bonnis – Melisande

C. Debussy – Clair de lune

P. I. Tchaikovski – La Belle au Bois Dormant

F. Chopin : Mazurka op. 67 n°3 en Do majeur

E. Satie – Gymnopédie n°1

S. Rachmaninoff – Prélude Op. 32 n°5 en Sol majeur

E. Grieg – Deux mélodies élégiaques

S. Prokofiev – Roméo et Juliette

F. Chopin : Nocturne Op. posthume n°20

Durée du concert : 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis

Âge requis : 8 ans et plus. Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées par un adulte

Accessibilité : accès PMR disponible pour cet événement

Rue Georges Méliès

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2024-01-05 par OT MONTPELLIER