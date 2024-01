CANDLELIGHT : HOMMAGE À PINK FLOYD Rue Georges Méliès Montpellier, jeudi 25 janvier 2024.

Montpellier Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-25 21:30:00

fin : 2024-01-25 22:30:00

Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie à Montpellier. Achète tes billets dès maintenant et redécouvre la musique de Pink Floyd interprétée au piano et au violoncelle au Planétarium du Planet Océan !

Programme :

Money

Time

The Great Gig in the Sky

Us and Them

San Tropez

Fearless

Echoes

Shine on You Crazy Diamond

Learning to Fly

The Wall

Comfortably Numb

Durée du concert : 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis

Âge requis : 8 ans et plus. Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées par un adulte

Accessibilité : accès PMR disponible pour cet événement

Rue Georges Méliès

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



