CANDLELIGHT : HOMMAGE À LUDOVICO EINAUDI Rue Georges Méliès Montpellier, 3 décembre 2023, Montpellier.

Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie à Montpellier. Achète tes billets dès maintenant et redécouvre la musique de Ludovico Einaudi interprétée par un pianiste au dôme planétaire du Planet Océan !.

Candlelight is a magical musical experience in magnificent candlelit venues in Montpellier. Buy your tickets now and rediscover the music of Ludovico Einaudi performed by a pianist in the Planet Océan planetary dome!

Candlelight es una experiencia musical mágica en magníficos locales a la luz de las velas en Montpellier. Compre ya sus entradas y redescubra la música de Ludovico Einaudi interpretada por un pianista en la cúpula del Planet Océan

Candlelight ist ein magisches Musikerlebnis an wunderschönen, kerzenbeleuchteten Orten in Montpellier. Kaufe jetzt deine Tickets und entdecke die Musik von Ludovico Einaudi, gespielt von einem Pianisten, im Planet Ocean Planet Dome neu!

Mise à jour le 2023-10-24 par OT MONTPELLIER