Avoine Zone Groove Rue Georges Joubert Avoine, 28 juin 2024, Avoine.

Avoine Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-28

fin : 2024-06-30

Pour sa 23ème édition, le festival Avoine Zone Groove accueillera des artistes francophones :

– Vendredi 28 juin : I AM et Julien Granel

– Samedi 29 juin : Hoshi et Kyo

– Dimanche 30 juin : Mentissa et Pascal Obispo.

Sans oublier des concerts gratuits ! Retrouvez l’ensemble de la programmation sur www.avoinezonegroove.fr

35 EUR.

Rue Georges Joubert

Avoine 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



