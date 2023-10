VISITE THÉÂTRALISÉE : LOUIS HAVARD SIEUR DE BEAUVAIS : MONTREUIL-BELLAY AU TEMPS DES LONGUEVILLE Rue Georges Girouy Montreuil-Bellay, 19 octobre 2023, Montreuil-Bellay.

Montreuil-Bellay,Maine-et-Loire

Louis Havard, sieur de Beauvais : « Montreuil-Bellay au temps des Longueville ».

La duchesse de Longueville est assignée au château de Montreuil-Bellay..

2023-10-19 fin : 2023-10-19 . EUR.

Rue Georges Girouy

Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Louis Havard, sieur de Beauvais : » Montreuil-Bellay at the time of the Longuevilles « .

The Duchess of Longueville was assigned to the castle of Montreuil-Bellay.

Louis Havard, sieur de Beauvais: « Montreuil-Bellay en la época de los Longueville ».

La duquesa de Longueville es asignada al castillo de Montreuil-Bellay.

Louis Havard, sieur de Beauvais: « Montreuil-Bellay au temps des Longueville » (Montreuil-Bellay zur Zeit der Longuevilles).

Die Herzogin von Longueville wird dem Schloss Montreuil-Bellay zugewiesen.

Mise à jour le 2023-10-11 par eSPRIT Pays de la Loire