Nuit de la Lecture – Bibliothèque Simone Veil Rue Georges Emmanuel Clancier Aixe-sur-Vienne, 19 janvier 2024, Aixe-sur-Vienne.

Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 17:00:00

fin : 2024-01-19 20:00:00

Une édition sur le thème du « corps ». Une soirée riche en animations : lectures, ateliers manuels, jeux et expériences!

Pour tout public..

Rue Georges Emmanuel Clancier

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Val de Vienne