Rendez-vous lecture, Tome 2: Les héroïnes Rue Georges Emmanuel Clancier Aixe-sur-Vienne, 8 novembre 2023, Aixe-sur-Vienne.

Aixe-sur-Vienne,Haute-Vienne

Un temps de lecture suspendu où belles histoires et contes s’entremêlent, autour de la thématique de la différence. Venez pousser la porte et laissez-vous guider par les histoires racontées par l’équipe de la bibliothèque Simone Veil.

Durée : 45minutes.

Pour un public de 3 à 10 ans.

Participation gratuite.

Réservation nécessaire..

2023-11-08 fin : 2023-11-08 11:45:00. EUR.

Rue Georges Emmanuel Clancier

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



A time of suspended reading, where stories and tales intermingle around the theme of difference. Come and push open the door and let yourself be guided by the stories told by the Simone Veil library team.

Duration: 45 minutes.

For ages 3 to 10.

Free admission.

Reservations required.

Un momento de lectura suspendida donde bellas historias y cuentos se entremezclan en torno al tema de la diferencia. Venga a empujar la puerta y déjese guiar por las historias contadas por el equipo de la biblioteca Simone Veil.

Duración: 45 minutos.

Para niños de 3 a 10 años.

Entrada gratuita.

Reserva obligatoria.

Eine Lesepause, in der schöne Geschichten und Märchen rund um das Thema des Unterschieds miteinander verwoben werden. Schieben Sie die Tür auf und lassen Sie sich von den Geschichten, die das Team der Bibliothek Simone Veil erzählt, leiten.

Dauer: 45 Minuten.

Für ein Publikum von 3 bis 10 Jahren.

Die Teilnahme ist kostenlos.

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-23 par OT Val de Vienne