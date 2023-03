Audition d’orgue Rue Georges Clémenceau, Eglise Saint Louis Vichy Catégories d’Évènement: Allier

Audition d’orgue Rue Georges Clémenceau, Eglise Saint Louis, 13 mai 2023, Vichy . Audition d’orgue Eglise Saint Louis Rue Georges Clémenceau, Eglise Saint Louis Vichy Allier Rue Georges Clémenceau, Eglise Saint Louis Eglise Saint Louis

2023-05-13 15:00:00 15:00:00 – 2023-05-13 16:00:00 16:00:00

Rue Georges Clémenceau, Eglise Saint Louis Eglise Saint Louis

Allier . Le jour de l’orgue, tous les instruments sonnent, révélant leurs richesses …et l’orgue Aubertin a beaucoup à dire ….Vous serez guidés par les élèves de la classe d’orgue de Moulins et des organistes de l’Allier.. fr.espenel@wanadoo.fr +33 6 72 98 95 75 https://www.facebook.com/orguestlouis/ Rue Georges Clémenceau, Eglise Saint Louis Eglise Saint Louis Vichy

