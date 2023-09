L’Hectare – Sous Terre à Saint-Ouen Rue Georges Carré Saint-Ouen, 30 janvier 2024, Saint-Ouen.

Saint-Ouen,Loir-et-Cher

Après Matiloun où deux « touche-à-tout » rendaient un hommage amusant à l’artiste hors norme Jean Bordes,.

Mercredi 2024-01-30 19:00:00 fin : 2024-01-31 . 7 EUR.

Rue Georges Carré

Saint-Ouen 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



After Matiloun, where two « jacks-of-all-trades » paid an amusing tribute to the extraordinary artist Jean Bordes,

Después de Matiloun, dos « jacks-of-all-trades » rindieron un divertido homenaje al extraordinario artista Jean Bordes,

Nach Matiloun, wo zwei « Alleskönner » dem außergewöhnlichen Künstler Jean Bordes eine lustige Hommage widmeten,

Mise à jour le 2023-09-16 par OT de Vendome – Territoires Vendomois