FORMATION PREMIER SECOURS – SERVIAN Rue Georges Brassens Servian Catégories d’Évènement: Hérault

Servian FORMATION PREMIER SECOURS – SERVIAN Rue Georges Brassens Servian, 2 décembre 2023, Servian. Servian,Hérault Les Sapeurs Pompiers vous propose une formation au premier secours.

Sur inscription..

2023-12-02 08:15:00 fin : 2023-12-02 . .

Rue Georges Brassens

Servian 34290 Hérault Occitanie



The Sapeurs Pompiers offer first-aid training.

Registration required. El cuerpo de bomberos ofrece formación en primeros auxilios.

Inscripción obligatoria. Die Feuerwehr bietet Ihnen eine Ausbildung in Erster Hilfe an.

Nach Anmeldung. Mise à jour le 2023-11-10 par OT BEZIERS MEDITERRANEE Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Servian Autres Lieu Rue Georges Brassens Adresse Rue Georges Brassens Ville Servian Departement Hérault Lieu Ville Rue Georges Brassens Servian latitude longitude 43.42436;3.30249

Rue Georges Brassens Servian Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/servian/