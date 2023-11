Vendôme à vélo Rue Geoffroy Martel Vendôme, 15 juin 2024, Vendôme.

Vendôme,Loir-et-Cher

Vendôme à vélo est un évènement de portée nationale organisé par l’USV. Rassembler des amoureux du vélo autour d’un évènement populaire et familial..

Samedi 2024-06-15 10:00:00 fin : 2024-06-16

Rue Geoffroy Martel

Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Vendôme à vélo is an event of national scope organized by the USV. Gathering bicycle lovers around a popular and family event.

Vendôme à vélo es un acontecimiento nacional organizado por la USV. Reunir a los amantes de la bicicleta en torno a un acontecimiento popular y familiar.

Vendôme à vélo ist eine Veranstaltung von nationaler Bedeutung, die von der USV organisiert wird. Fahrradliebhaber sollen bei einer beliebten und familiären Veranstaltung zusammenkommen.

