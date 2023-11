Anim’ Halloween à Vendôme Rue Geoffroy Martel Vendôme, 31 octobre 2023, Vendôme.

Vendôme,Loir-et-Cher

Viens t’amuser pour Halloween dans ton centre aquatique !.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . .

Rue Geoffroy Martel

Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Come and have some Halloween fun at your aquatic center!

¡Ven y diviértete en Halloween en tu centro acuático!

Komm und vergnüge dich an Halloween in deinem Wassersportzentrum!

Mise à jour le 2023-10-20 par OT de Vendome – Territoires Vendomois