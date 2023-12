Cavalcade carnavalesque Rue Général Mittelhauser Lauterbourg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Début : 2024-02-04 14:30:00

Le carnaval de Lauterbourg fait partie des traditions qui se transmettent de génération en génération. Petits et grands préparent avec passion des semaines durant, des chars pour la traditionnelle cavalcade carnavalesque.

Les festivités se poursuivront à la salle polyvalente de la Lauter, et seront animées par les Joyeux Lurons.

inscription des chars à partir du mois de janvier. EUR.

Rue Général Mittelhauser

Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est

