SUZANNE Rue Général Dejean Castelnaudary, 23 mai 2024, Castelnaudary.

Castelnaudary Aude

Début : 2024-05-23 20:30:00

« Suzanne » écrit par Frédéric Pommier est un texte fort sur la relation entre une grand-mère et son petit-fils, sur la transmission, sur le dialogue entre les générations.

C’est à la fois une traversée du siècle dernier et un état de lieux actuel des conditions de vie dans les EHPAD. Elle s’appelle Suzanne et elle a 95 ans.

Malgré les drames , nombreux, elle a toujours aimé la vie. Femme active, suractive, féministe avant l’heure, elle adorait les voyages, les livres, le tennis, le champagne et le théâtre. Malgré les tourments, Suzanne est toujours restée fidèle à son mantra : « SQM »… »Sourire Quand Même », quoi qu’il arrive. Réflexion sur le grand âge, ode au respect de nos aînés, « Suzanne » nous interpelle par son actualité. Ce texte bouleversant est essentiel, nécessaire sans doute, et touche le cœur des spectateurs.

Autour d’une grande table évoquant les réunions familiales, baptêmes, communions, anniversaires, mariages, Laurent Soffiati, Frédéric Pommier et Alain Bednarczyk nous invitent à partager la vie romanesque de Suzanne..

Rue Général Dejean

Castelnaudary 11400 Aude Occitanie



