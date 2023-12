NOUS Rue Général Dejean Castelnaudary, 26 avril 2024, Castelnaudary.

Castelnaudary Aude

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 20:30:00

fin : 2024-04-26

Cette pièce repose sur l’oscillation permanente entre quotidien et surréalisme, entre pudeur et barbarie.

Que cela suive son cours, voilà la catastrophe de ces trois personnages.

Le mouvement dansé et son écriture viennent ici, non pas comme une réponse mais comme le vocabulaire silencieux de ce qu’on ne donne pas à voir en société, l’humain.e dans toute sa multiplicité.

Ici, chaque silence est un tableau, chaque corps est une surface de projection émotionnelle.

Un chœur de soli, un solo pour trois danseurs.

Ils sont trois, même entourés, ils sont seuls et pourtant ils demeurent.

Ils se retiennent au bord des cadres, comme coagulés sur les peintures d’Edward Hopper. Trois esseulés fissurant l’acrylique avec leurs rêves barbares.

Les peaux se frôlent sans se sentir et les regards se croisent sans se voir.

Le corps de l’autre devient un écrin à la déraison et un soutien à la sauvagerie. La présence du premier fait briller le déséquilibre du second..

Rue Général Dejean

Castelnaudary 11400 Aude Occitanie



