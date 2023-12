OUBLIE MOI Rue Général Dejean Castelnaudary, 3 décembre 2023, Castelnaudary.

Castelnaudary,Aude

Une histoire d’amour, il ne faudrait jamais pouvoir l’oublier…

Il était une fois une histoire d’amour entre Jeanne et Arthur.

Une histoire parfaite.

Parfaite jusqu’à ce que Jeanne demande à Arthur d’aller acheter du lait et un timbre.

C’était pourtant simple à retenir.

Il était une fois une histoire d’amour qu’Arthur aurait aimé ne jamais oublier..

2024-03-06 20:30:00

Rue Général Dejean

Castelnaudary 11400 Aude Occitanie



A love story you should never forget…

Once upon a time, there was a love story between Jeanne and Arthur.

A perfect story.

Perfect until Jeanne asked Arthur to buy milk and a stamp.

It was simple enough to remember.

Once upon a time, there was a love story Arthur wished he’d never forgotten.

Una historia de amor que nunca deberías olvidar…

Érase una vez una historia de amor entre Jeanne y Arthur.

Una historia perfecta.

Perfecta hasta que Jeanne le pidió a Arthur que fuera a comprar leche y un sello.

Pero era fácil de recordar.

Érase una vez una historia de amor que a Arthur le hubiera gustado no olvidar nunca.

Eine Liebesgeschichte sollte man nie vergessen können …

Es war einmal eine Liebesgeschichte zwischen Jeanne und Arthur.

Eine perfekte Geschichte.

Perfekt bis zu dem Moment, als Jeanne Arthur bat, Milch und eine Briefmarke zu kaufen.

Dabei war die Geschichte ganz einfach zu merken.

Es war einmal eine Liebesgeschichte, die Arthur am liebsten nie vergessen hätte.

