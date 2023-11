LES FOUTEURS DE JOIE (NOS COURSES FOLLES) Rue Général Dejean Castelnaudary, 8 février 2024, Castelnaudary.

Castelnaudary,Aude

Davantage qu’à un concert de chansons, c’est à une expérience de spectateurs que les Fouteurs de Joie vous convient dans leurs dernier spectacle Nos Courses folles.

Cette fois, c’est en partie sur la vitesse qu’ils ont souhaité travailler. Nos courses folles sont multiples. Bienvenue dans le monde de l’instantanéité et de la connectivité. Le temps se rétrécit en même temps que les distances. Un monde qui interroge Les Fouteurs de Joie et qu’ils ont choisi d’en chanter. Il y a des voyages bucoliques et des échappées absurdes. Il y as des envolées, des choristes en costard, de la danse classique, des watts, de la ouate et de la country. C’est de la chanson à voir autant qu’à entendre.

Dans nos Courses Folles, laissez-vous entraîner par Les Fouteurs de Joie, ces optimistes invétérés qui croient en l’humanité, pour rire de tout avec eux, en musique….

2024-02-08 20:30:00 fin : 2024-02-08 . EUR.

Rue Général Dejean

Castelnaudary 11400 Aude Occitanie



More than a concert of songs, Les Fouteurs de Joie invite you to experience their latest show, Nos Courses folles.

This time, they wanted to work in part on speed. Nos courses folles are multiple. Welcome to the world of instantaneity and connectivity. Time is shrinking along with distance. A world that questions Les Fouteurs de Joie and that they have chosen to sing about. There are bucolic journeys and absurd escapes. There are flights of fancy, costumed backing singers, ballet, watts, absorbent cotton and country. It’s a song to see as much as to hear.

Let Les Fouteurs de Joie, those inveterate optimists who believe in humanity, sweep you off your feet in our Courses Folles, and join them for a musical laugh about everything…

Más que un concierto de canciones, Les Fouteurs de Joie le invitan a vivir su último espectáculo, Nos Courses folles.

Esta vez, han querido trabajar en parte sobre la velocidad. Nos courses folles tiene muchas facetas. Bienvenidos al mundo de la instantaneidad y la conectividad. El tiempo se encoge junto con la distancia. Es un mundo sobre el que Les Fouteurs de Joie han decidido cantar. Hay viajes bucólicos y escapadas absurdas. Hay vuelos de fantasía, coristas con traje, danza clásica, vatios, algodón y música country. Es una canción tanto para ver como para oír.

Deje que Les Fouteurs de Joie, esos optimistas empedernidos que creen en la humanidad, le arrasen en nuestros Courses Folles, y ríase de todo con ellos, al son de la música…

Die Fouteurs de Joie laden Sie in ihrem neuesten Stück Nos Courses folles nicht nur zu einem Konzert mit Liedern ein, sondern auch zu einer Erfahrung als Zuschauer.

Dieses Mal geht es vor allem um die Geschwindigkeit, mit der sie arbeiten wollen. Unsere verrückten Rennen sind vielfältig. Willkommen in der Welt des Augenblicks und der Konnektivität. Die Zeit schrumpft zusammen mit den Entfernungen. Eine Welt, die Les Fouteurs de Joie hinterfragt und von der sie sich entschieden haben, zu singen. Es gibt bukolische Reisen und absurde Fluchten. Es gibt Höhenflüge, Choristen in Anzügen, Ballett, Watt, Watte und Country. Es ist ein Lied, das man sehen und hören kann.

Lassen Sie sich bei unseren verrückten Rennen von Les Fouteurs de Joie mitreißen, diesen unverbesserlichen Optimisten, die an die Menschheit glauben, um mit ihnen bei Musik über alles zu lachen…

Mise à jour le 2023-11-22 par A.D.T. de l’Aude / Arts Vivants 11