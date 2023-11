LES OISEAUX, POUR VOLER, BATTENT DES AILES Rue Général Dejean Castelnaudary, 2 février 2024, Castelnaudary.

Castelnaudary,Aude

Comment se relève-t-on après une épreuve ? Comment transfigurer des obstacles en objets lumineux, poétiques, beaux. Après 10 années de tournées à l’international avec ces soli, James Carlès redémarre avec enthousiasme, un nouveau cycle de travail de compagnie avec une nouvelle et très prometteuse génération de danseurs, issus du centre chorégraphique éponyme. Les oiseaux pour voler, battent des ailes est une réflexion et proposition poétique sur la métamorphose..

2024-02-02 20:30:00 fin : 2024-02-02 . .

Rue Général Dejean

Castelnaudary 11400 Aude Occitanie



How do you get back on your feet after an ordeal? How do you transform obstacles into luminous, poetic and beautiful objects? After 10 years of international touring with these solos, James Carlès enthusiastically embarks on a new cycle of company work with a new, highly promising generation of dancers from the eponymous choreographic center. Les oiseaux pour voler, batent des ailes is a poetic reflection on metamorphosis.

¿Cómo se recupera uno después de una prueba? ¿Cómo transformar los obstáculos en objetos luminosos, poéticos y bellos? Tras 10 años de giras internacionales con estos solos, James Carlès se embarca con entusiasmo en un nuevo ciclo de trabajo de compañía con una nueva y prometedora generación de bailarines del centro coreográfico del mismo nombre. Les oiseaux pour voler, batent des ailes es una reflexión poética sobre la metamorfosis.

Wie steht man nach einer Prüfung wieder auf? Wie verklärt man Hindernisse in leuchtende, poetische und schöne Objekte? Nach zehn Jahren internationaler Tourneen mit diesen Soli startet James Carlès mit Begeisterung einen neuen Arbeitszyklus mit einer neuen und sehr vielversprechenden Generation von Tänzern, die aus dem gleichnamigen choreografischen Zentrum hervorgegangen sind. Les oiseaux pour voler, battent des ailes ist eine poetische Reflexion und ein Vorschlag über die Metamorphose.

Mise à jour le 2023-11-22 par A.D.T. de l’Aude / Arts Vivants 11