DE LA RUE AUX JEUX OLYMPIQUES Rue Général Dejean Castelnaudary, 25 janvier 2024, Castelnaudary.

Castelnaudary,Aude

Le hip-hop fera son entrée aux Jeux Olympiques de Paris en 2024, aux côtés du breaking. Cette consécration conforte le Pockemon Crew dans son envie de relater l’histoire de cette danse sur scène, en direction de ceux et celles chez qui cette culture a toujours trouvé écho: les jeunes générations.

Retraçant les grands moments de ce mouvement culturel et artistique, les danseurs de la compagnie raconte l’épopée d’une culture qui mélange les styles, forme et transforme les danses et prône des valeurs essentielles et universelles: persévérance, respect, dépassement de soi et ouverture d’esprit..

2024-01-25 20:30:00 fin : 2024-01-25 . EUR.

Rue Général Dejean

Castelnaudary 11400 Aude Occitanie



Hip-hop will be entering the Paris Olympic Games in 2024, alongside breaking. This consecration confirms Pockemon Crew’s desire to tell the story of this dance form on stage, for the benefit of those for whom this culture has always resonated: the younger generation.

Retracing the great moments of this cultural and artistic movement, the company’s dancers tell the epic story of a culture that mixes styles, shapes and transforms dances, and advocates essential and universal values: perseverance, respect, surpassing oneself and open-mindedness.

El hip-hop estará presente junto al breaking en los Juegos Olímpicos de París 2024. Esta distinción refuerza la voluntad de Pockemon Crew de contar la historia de esta forma de danza en el escenario, dirigida a aquellos para quienes esta cultura siempre ha resonado: la generación más joven.

Retomando los grandes momentos de este movimiento cultural y artístico, los bailarines de la compañía cuentan la epopeya de una cultura que mezcla estilos, da forma y transforma las danzas y preconiza valores esenciales y universales: perseverancia, respeto, superación y apertura de espíritu.

Hip-Hop wird bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris neben Breaking auftreten. Diese Anerkennung bestärkt die Pockemon Crew in ihrem Wunsch, die Geschichte dieses Tanzes auf der Bühne zu erzählen und dabei diejenigen anzusprechen, bei denen diese Kultur schon immer auf Resonanz gestoßen ist: die jungen Generationen.

Die Tänzer der Pocket Pocket Crew erzählen die Geschichte einer Kultur, die Stile mischt, Tänze formt und transformiert und universelle Werte vertritt: Ausdauer, Respekt, Selbstüberwindung und Offenheit.

Mise à jour le 2023-11-08 par A.D.T. de l’Aude / Arts Vivants 11