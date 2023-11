LA TRUELLE Rue Général Dejean Castelnaudary, 11 janvier 2024, Castelnaudary.

Castelnaudary,Aude

Un seul en scène. Deux tableaux noirs, trois tables pliantes.

Des documents photographiques, images d’archives, lettres, coupures de presse…

Des brides de chanson italiennes.

La pièce qui oscille entre documentaire et fiction, évoque les origines calabraises de l’auteur, à travers ses souvenirs d’enfance et d’adolescence, mêlés à ceux du comédien suisse Francois Nadin, lui aussi d’origine Italienne. Ces mémoires fusionnées sont émaillées de fragments documentaires relatant l’histoire de la mafia de 1860 à nos jours. On opère dans la discontinuité, par flashbacks successifs, on creuse le passé énigmatique du grand-père de l’auteur, entre un Sud Italien ou fleurit le crime et une Amérique des rêves légaux et illégaux. Les figures mafieuses surgissent comme Toto Riina ou Luciano Leggio. Leurs opposants également, comme le juge Falcone ou Peppino Impastato.

La pièce, dont tous les personnages sont interprétés par un seul acteur, est à la fois une enquête, une réflexion sur le pouvoir et un jeu de rôles qui aurait la mafia comme matrice.

»Nos mémoires s’y retrouvent intriguées, voire fusionnées, et ce double récit autobiographique, qui a à voir avec la confession, le témoignage, est lui-même fusionné avec ce qui est à proprement parler une conférence sur la mafia, sans reculer devant la mission didactique.

Spectacle disponible en Langue des Signes Francaise.

2024-01-11 20:30:00 fin : 2024-01-11 . EUR.

Rue Général Dejean

Castelnaudary 11400 Aude Occitanie



A one-man show. Two blackboards, three folding tables.

Photographic documents, archive images, letters, press clippings…

Italian song fragments.

Oscillating between documentary and fiction, the play evokes the author’s Calabrian origins, through his childhood and teenage memories, mixed with those of Swiss actor Francois Nadin, also of Italian origin. These fused memories are peppered with documentary fragments recounting the history of the Mafia from 1860 to the present day. In successive flashbacks, we delve into the enigmatic past of the author’s grandfather, between an Italian South where crime flourishes and an America of legal and illegal dreams. Mafia figures like Toto Riina and Luciano Leggio emerge. So do their opponents, like Judge Falcone and Peppino Impastato.

The play, in which all the characters are played by a single actor, is an investigation, a reflection on power and a role-play with the Mafia as its matrix.

our memories are intrigued, even merged, and this double autobiographical narrative, which has to do with confession and testimony, is itself merged with what is properly speaking a conference on the mafia, without shying away from the didactic mission.

Show available in Langue des Signes Francaise

Un espectáculo unipersonal. Dos pizarras, tres mesas plegables.

Documentos fotográficos, imágenes de archivo, cartas, recortes de prensa…

Fragmentos de canciones italianas.

La obra, que oscila entre el documental y la ficción, evoca los orígenes calabreses del autor a través de sus recuerdos de infancia y adolescencia, mezclados con los del actor suizo François Nadin, también de origen italiano. Estos recuerdos fundidos están salpicados de fragmentos documentales que relatan la historia de la mafia desde 1860 hasta nuestros días. En sucesivos flashbacks, nos adentramos en el enigmático pasado del abuelo del autor, entre un Sur italiano donde florece el crimen y una América de sueños legales e ilegales. Emergen figuras de la mafia como Toto Riina y Luciano Leggio. También sus adversarios, como el juez Falcone y Peppino Impastato.

La obra, en la que todos los personajes son interpretados por un solo actor, es una investigación, una reflexión sobre el poder y un juego de roles con la Mafia como matriz.

nuestros recuerdos están intrigados, incluso fusionados, y esta doble narración autobiográfica, que tiene algo que ver con la confesión y el testimonio, se funde a su vez con lo que es propiamente una conferencia sobre la Mafia, sin rehuir la misión didáctica.

Espectáculo disponible en lengua de signos francesa

Ein Einzelgänger auf der Bühne. Zwei schwarze Tafeln, drei Klapptische.

Fotografisches Material, Archivbilder, Briefe, Zeitungsausschnitte…

Italienische Lieder.

Das Stück, das zwischen Dokumentation und Fiktion schwankt, erinnert an die kalabrischen Wurzeln des Autors durch seine Kindheits- und Jugenderinnerungen, die mit denen des Schweizer Schauspielers Francois Nadin vermischt sind, der ebenfalls italienischer Herkunft ist. Diese verschmolzenen Erinnerungen sind mit dokumentarischen Fragmenten gespickt, die die Geschichte der Mafia von 1860 bis heute erzählen. In aufeinanderfolgenden Rückblenden wird in der rätselhaften Vergangenheit des Großvaters des Autors gegraben, zwischen einem italienischen Süden, in dem das Verbrechen blüht, und einem Amerika der legalen und illegalen Träume. Mafiafiguren tauchen auf, wie Toto Riina oder Luciano Leggio. Ihre Gegner ebenfalls, wie Richter Falcone oder Peppino Impastato.

Das Stück, in dem alle Figuren von einem einzigen Schauspieler dargestellt werden, ist gleichzeitig eine Untersuchung, eine Reflexion über Macht und ein Rollenspiel, das die Mafia als Matrix hat.

»Unsere Erinnerungen werden intrigiert, ja sogar verschmolzen, und diese doppelte autobiografische Erzählung, die mit der Beichte, dem Zeugnis zu tun hat, wird selbst mit dem verschmolzen, was genau genommen ein Vortrag über die Mafia ist, ohne vor der didaktischen Mission zurückzuschrecken.

Die Aufführung ist in französischer Gebärdensprache verfügbar

Mise à jour le 2023-11-08 par A.D.T. de l’Aude / Arts Vivants 11