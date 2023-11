SCÈNES ÉTRANGES DANS LA MINE D’OR Rue Général Dejean Castelnaudary, 1 décembre 2023, Castelnaudary.

Castelnaudary,Aude

Scènes étranges dans la mine d’or (dit SEDMO) prend pour point de départ la plus ancienne représentation que l’on connaisse du jonglage, une fresque d’il y a environ 4000 ans, dans un tombeau en Egypte.

Entre documentaire et récit intime, la voix de l’autrice en off nous relate un trouble avec cette image, début d’un processus d’associations avec d’autres représentations, de diverses époques et diverses cultures, des jongleuses de l’Antiquité jusqu’à celles d’aujourd’hui, en passant par Les Trois Grâces de Raphaël (et quelques autres figures plus ou moins célèbres).

Dans une partition hybride de jonglage et de danse, trois femmes les font apparaître sur scène, en chair et en os.

Mais SEDMO n’est pas une reconstitution. Par la mise en scène des actions et gestes qui transparaissent à travers l’immobilité des images et des postures, SEDMO explore une archéologie du corps et de son impertinence, en particulier du corps féminin, dans l’histoire des représentations, et se plaît à inventer une nouvelle généalogie entre peinture, sculpture, danse et jonglage..

Scènes étranges dans la mine d?or (known as SEDMO) takes as its starting point the oldest known representation of juggling, a fresco from around 4,000 years ago, in a tomb in Egypt.

Somewhere between documentary and intimate storytelling, the author?s voice recounts her trouble with this image, the beginning of a process of associations with other representations from different eras and cultures, from the jugglers of Antiquity to those of today, via Raphael?s Three Graces (and a few other more or less famous figures).

In a hybrid score of juggling and dance, three women bring them to the stage in the flesh.

But SEDMO is no re-enactment. Through the staging of actions and gestures that shine through the immobility of images and postures, SEDMO explores an archaeology of the body and its impertinence, particularly the female body, in the history of representations, and delights in inventing a new genealogy between painting, sculpture, dance and juggling.

Scènes étranges dans la mine d’or (SEDMO) toma como punto de partida la representación más antigua conocida de malabares, un fresco de hace unos 4.000 años en una tumba de Egipto.

A medio camino entre el documental y el relato íntimo, la voz de la autora nos habla de sus problemas con esta imagen, inicio de un proceso de asociaciones con otras representaciones de épocas y culturas diferentes, desde los malabaristas de la Antigüedad hasta los de hoy, pasando por las Tres Gracias de Rafael (y algunas otras figuras más o menos famosas).

En una partitura híbrida de malabarismo y danza, tres mujeres las llevan al escenario en carne y hueso.

Pero SEDMO no es una representación. Mediante la puesta en escena de acciones y gestos que brillan a través de la inmovilidad de las imágenes y las posturas, SEDMO explora una arqueología del cuerpo y su impertinencia, en particular del cuerpo femenino, en la historia de las representaciones, y se deleita inventando una nueva genealogía entre pintura, escultura, danza y malabarismo.

Scènes étranges dans la mine d’or (SEDMO) geht von der ältesten bekannten Darstellung des Jonglierens aus, einem Fresko, das vor etwa 4000 Jahren in einem Grab in Ägypten entstand.

Zwischen Dokumentation und intimer Erzählung berichtet die Stimme der Autorin aus dem Off von einer Verwirrung mit diesem Bild, dem Beginn eines Assoziationsprozesses mit anderen Darstellungen aus verschiedenen Epochen und Kulturen, von den Jongleurinnen der Antike über Raffaels Drei Grazien (und einigen anderen mehr oder weniger berühmten Figuren) bis hin zu den Jongleuren der Gegenwart.

In einer hybriden Partitur aus Jonglage und Tanz bringen drei Frauen sie leibhaftig auf die Bühne.

SEDMO ist jedoch keine Rekonstruktion. Durch die Inszenierung von Handlungen und Gesten, die durch die Unbeweglichkeit der Bilder und Körperhaltungen hindurchscheinen, erforscht SEDMO eine Archäologie des Körpers und seiner Frechheit, insbesondere des weiblichen Körpers, in der Geschichte der Darstellungen und erfindet gerne eine neue Genealogie zwischen Malerei, Skulptur, Tanz und Jonglage.

