JE ME PORTE BIEN Rue Général Dejean Castelnaudary, 7 novembre 2023, Castelnaudary.

Castelnaudary,Aude

Rose, sportive et pleine de vie, a enfin trouvé l’homme de sa vie qui sera le premier et le dernier. Tout en nous racontant son histoire d’amour, elle nous expliquera pourquoi, malgré la violence, elle sera dans l’impossibilité de quitter son prince charmant. Rose trouvera-t-elle, avec le temps, les ressources nécessaires pour sortir de l’emprise de son grand Alexandre ?.

2023-11-07 20:30:00 fin : 2023-11-07 . .

Rue Général Dejean

Castelnaudary 11400 Aude Occitanie



Rose, athletic and full of life, has finally found the man of her life, who will be her first and last. As she recounts her love story, she explains why, despite the violence, she will never be able to leave her Prince Charming. In time, will Rose find the resources she needs to break free from the grip of her great Alexander?

Rose, atlética y llena de vida, ha encontrado por fin al hombre de su vida, que será el primero y el último. Mientras nos cuenta su historia de amor, nos explicará por qué, a pesar de la violencia, nunca podrá dejar a su príncipe azul. Con el tiempo, ¿encontrará Rose los recursos que necesita para liberarse de las garras de su gran Alexandre?

Die sportliche und lebenslustige Rose hat endlich den Mann ihres Lebens gefunden, der ihr erster und letzter sein wird. Während sie uns ihre Liebesgeschichte erzählt, wird sie uns auch erklären, warum es ihr trotz der Gewalt unmöglich ist, ihren Traumprinzen zu verlassen. Wird Rose mit der Zeit die nötigen Ressourcen finden, um sich aus der Umklammerung ihres großen Alexanders zu befreien?

