EX-TRAITS DE FEMMES Rue Général Dejean Castelnaudary, 17 octobre 2023, Castelnaudary.

Castelnaudary,Aude

Louison, Agnès, Armande, Henriette, Arsinoé, Cèlimène, Elvire, Madame Permenlle, Dorine… toutes si différentes mais qui viennent d’un seul et même cœur, celui de Molière.

« Dans ces Ex-traits de femmes, j’aimerais donner l’impression qu’elles ne sont qu’une seule et même personne à différents moments de sa vie, ou bien qu’elles sont sœurs tant elles ont cet air de famille qui les font se reconnaître entre elles et que perçoit le monde dans leurs expressions communes.

La presse en parle :

» Avec Ex-traits de Femmes, la comédienne et metteuse en scène signe une délicieuse gourmandise théâtrale, qui montre, s’il était encore nécessaire, son ingéniosité à habiter la scène, à insuffler aux textes, aux mots, une singularité décalée autant que délicate. ».

2023-10-17 20:30:00 fin : 2023-10-17 . EUR.

Rue Général Dejean

Castelnaudary 11400 Aude Occitanie



Louison, Agnès, Armande, Henriette, Arsinoé, Cèlimène, Elvire, Madame Permenlle, Dorine? all so different, but all from the same heart, Molière’s heart.

« In these Ex-traits de femmes, I’d like to give the impression that they are one and the same person at different times in her life, or that they are sisters, so much so that they have that family air that makes them recognize each other and that the world perceives in their common expressions.

In the press:

« With Ex-traits de Femmes, the actress and director has created a delicious theatrical treat, demonstrating, if proof were needed, her ingenuity in inhabiting the stage, and infusing texts and words with a singularity that is as offbeat as it is delicate. »

Louison, Agnès, Armande, Henriette, Arsinoé, Cèlimène, Elvire, Madame Permenlle, Dorine… todas tan diferentes, pero todas del mismo corazón, el de Molière.

« En estos Ex-traits de femmes, me gustaría dar la impresión de que son una misma persona en diferentes momentos de su vida, o que son hermanas, tanto que tienen ese aire de familia que las hace reconocerse y que el mundo percibe en sus expresiones comunes.

Lo que dijo la prensa

« Con Ex-traits de Femmes, la actriz y directora crea una deliciosa delicia teatral, demostrando, por si aún hiciera falta alguna prueba, su ingenio para habitar el escenario e impregnar textos y palabras de una singularidad tan fuera de lo común como delicada. »

Louison, Agnes, Armande, Henriette, Arsinoé, Cèlimène, Elvire, Madame Permenlle, Dorine – alle so unterschiedlich, aber aus einem einzigen Herzen, dem Herzen Molières.

« In diesen Ex-traits de femmes möchte ich den Eindruck erwecken, dass sie ein und dieselbe Person in verschiedenen Lebensabschnitten sind, oder dass sie Schwestern sind, weil sie diese Familienähnlichkeit haben, die sie sich gegenseitig erkennen lässt und die die Welt in ihren gemeinsamen Ausdrücken wahrnimmt.

Die Presse spricht darüber :

« Mit Ex-traits de Femmes hat die Schauspielerin und Regisseurin eine köstliche theatralische Delikatesse geschaffen, die, wenn es noch nötig war, ihren Einfallsreichtum beweist, die Bühne zu bewohnen, den Texten, den Worten eine ebenso schräge wie delikate Einzigartigkeit einzuhauchen. »

