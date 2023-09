THOMAS JOUE SES PERRUQUES Rue Général Dejean Castelnaudary, 4 octobre 2023, Castelnaudary.

Castelnaudary,Aude

Sur l’arène d’une scène magique pouvant se transformer en de multiples terrains de je/jeu , un acteur se coiffe d’une perruque…

Thomas Poitevin incarne une ribambelle d’antihéros magnifiques.

Des personnes plus que des personnages, sortant d’une énergie dramatique du < >, comme prêtes à basculer dans la tragédie totale mais qui grâce au rire et à l’empathie qu’elles provoquent, parviennent à rester dans la lumière.

Ils/Elles ont ont tous un besoin urgent de vous parler, ce soir, ici, maintenant. C’est une fête des pas-à-la-fête, un ballet de névrosés et de râleurs, une comédie humaine acide et tendre qui et proposée aux humaines.

Qu’elles parlent beaucoup ou peu, qu’elles passent en coup de vent ou se déploient comme des tempêtes, toutes ces perruques sont uniques, touchantes, complètement paumées, obstinément humaines..

On a magical stage that can be transformed into multiple playgrounds, an actor dons a wig…

Thomas Poitevin embodies a bevy of magnificent anti-heroes.

These are people rather than characters, emerging from a dramatic energy of < >, as if ready to topple over into total tragedy, but who, thanks to the laughter and empathy they provoke, manage to stay in the spotlight.

They all have an urgent need to talk to you, tonight, here, now. It’s a pas-à-la-fête, a ballet of neurotics and grumblers, an acid and tender human comedy for human beings.

Whether they speak a lot or a little, whether they pass in a gale or unfurl like storms, all these wigs are unique, touching, completely lost, stubbornly human.

En un escenario mágico que puede transformarse en múltiples terrenos de juego, un actor se pone una peluca…

Thomas Poitevin interpreta a una serie de magníficos antihéroes.

Son más personas que personajes, surgidos de una energía dramática de < >, como a punto de volcarse en la tragedia total, pero que, gracias a la risa y a la empatía que provocan, consiguen mantenerse en el candelero.

Todos ellos tienen una necesidad urgente de hablar contigo, esta noche, aquí y ahora. Es una celebración de la no-fiesta, un ballet de neuróticos y gruñones, una comedia humana ácida y tierna para seres humanos.

Hablen mucho o poco, pasen en vendaval o se extiendan como tormentas, todos estos peleles son únicos, conmovedores, completamente perdidos, obstinadamente humanos.

In der Arena einer magischen Bühne, die sich in eine Vielzahl von Spielfeldern verwandeln kann, setzt sich ein Schauspieler eine Perücke auf…

Thomas Poitevin verkörpert eine ganze Reihe von wunderbaren Antihelden.

Sie sind mehr Personen als Charaktere, die aus einer dramatischen Energie des < > hervorgehen, als wären sie bereit, in die totale Tragödie zu stürzen, aber dank des Lachens und der Empathie, die sie hervorrufen, gelingt es ihnen, im Licht zu bleiben.

Sie alle haben das dringende Bedürfnis, mit Ihnen zu sprechen, heute Abend, hier, jetzt. Es ist ein Fest der Nichtstuer, ein Ballett der Neurotiker und Nörgler, eine säuerliche und zärtliche menschliche Komödie, die den Menschen geboten wird.

Ob sie nun viel oder wenig reden, ob sie in Windeseile vorbeiziehen oder sich wie ein Sturm entfalten, all diese Perücken sind einzigartig, rührend, völlig verloren und stur menschlich.

