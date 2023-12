Soirée théâtrale – D’Verweigerung, Le refus rue général de Gaulle Seltz, 13 janvier 2024, Seltz.

Seltz Bas-Rhin

Début : 2024-01-13 20:00:00

fin : 2024-01-13

La commune en partenariat avec le Cercle Saint Pantaléon et le Théâtre Saint Nicolas de Haguenau organise une soirée théâtrale intitulée D’Verweigerung – Le refus, une pièce bilingue sur le thème des Malgré-nous de Raymond Weissenburger et mise en scène par Thierry Hoeltzel.. Petite restauration sur place. Réservation possible.

rue général de Gaulle

Seltz 67470 Bas-Rhin Grand Est



