Soirée d’ouverture du carnaval Rue Général de Gaulle Seltz, 11 novembre 2023, Seltz.

Seltz,Bas-Rhin

Les »Seltzer Besebinder » organisent leur traditionnelle soirée ouverture du carnaval 2024 avec repas, le baptême des nouveaux arrivants et élections de la nouvelle princesse carnaval le tout animé par l’orchestre Les Silvers. Uniquement sur réservation..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . EUR.

Rue Général de Gaulle

Seltz 67470 Bas-Rhin Grand Est



The »Seltzer Besebinder » are organizing their traditional Carnival 2024 opening evening with a meal, the christening of the new arrivals and election of the new carnival princess, all to the accompaniment of the band Les Silvers. Reservations required.

El »Seltzer Besebinder » organiza su tradicional velada de apertura del Carnaval 2024 con una comida, el bautizo de los recién llegados y la elección de la nueva princesa del Carnaval, todo ello con el acompañamiento de la banda Les Silvers. Es necesario reservar.

Die »Seltzer Besebinder » organisieren ihren traditionellen Abend zur Eröffnung des Karnevals 2024 mit Essen, der Taufe der Neuankömmlinge und der Wahl der neuen Karnevalsprinzessin, alles unter der Leitung der Band Les Silvers. Nur mit Reservierung.

