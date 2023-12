Collecter la mémoire vivante en Val d’Aubois Rue Gambon Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

fin : 2024-02-13 Le Bureau des Guides vient de peaufiner son programme pour les six mois à venir. Pour 2024 le thème retenu est : « Rayonnement d’un territoire : quelques fleurons en Berry ».

Collecter la mémoire vivante en Val d’Aubois avec l’intervenant Laurent Aucher,

enseignant chercheur à l’Université d’Orléans .

Rue Gambon

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

