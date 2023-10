Vide-greniers Rue Gambetta Tonneins Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Tonneins Vide-greniers Rue Gambetta Tonneins, 26 novembre 2023, Tonneins. Tonneins,Lot-et-Garonne Vide-greniers en centre ville de Tonneins.

– Restauration sur place..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 18:00:00. EUR.

Rue Gambetta

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Garage sale in Tonneins town center.

– Catering on site. Venta de garaje en el centro de Tonneins.

– Catering in situ. Flohmarkt im Stadtzentrum von Tonneins.

