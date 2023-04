Concertation – Réaménagement rue Gambetta – 2ème phase Rue Gambetta, 5 avril 2023, Libourne.

Concertation – Réaménagement rue Gambetta – 2ème phase 5 et 12 avril Rue Gambetta

Après le recueil de vos avis sur la base de rencontres en ville et d’un questionnaire en ligne, la deuxième phase de concertation s’ouvre sous la forme d’ateliers thématiques pour approfondir le projet et l’alimenter. Des ateliers spécifiques dédiés aux commerçants et des ateliers ouverts à tous les usagers et Libournais sont organisés dans la rue Gambetta. Cette démarche est organisée par l’Agence Deux Degrés mandatée par inCité pour accompagner l’équipe de maîtrise d’oeuvre pluridisciplinaire.

Qui est concerné ?

Tous les usagers, les Libournais, les commerçants sédentaires et non sédentaires.

Sur quoi porte la concertation ?

En avril, les ateliers viseront à approfondir de manière plus ciblée les sujets pratiques mis en avant par l’équipe de concepteurs : le confort de la rue, l’accessibilité, l’identité de la rue, les espaces de déambulation et de pause, pour aiguiller les choix de la Ville de Libourne et de la maîtrise d’oeuvre

Deux ateliers thématiques ouverts à toutes et tous pour dessiner le projet

En raison des conditions météorologiques, la concertation du samedi 1er Avril est reportée au Mercredi 12 Avril de 15h à 18h

Rendez-vous au n°68-70 rue Gambetta

mercredi 5 avril 2023 12h • 15h

Rue Gambetta Rue Gambetta Libourne Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-05T12:00:00+02:00 – 2023-04-05T15:00:00+02:00

2023-04-12T15:00:00+02:00 – 2023-04-12T18:00:00+02:00