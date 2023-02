Tea time Rue Gambetta Libourne Catégories d’Évènement: Gironde

Tea time Rue Gambetta, 11 février 2023, Libourne. Tea time Samedi 11 février, 14h00 Rue Gambetta Organisé par l’association Libourne Keynsham Rue Gambetta Rue Gambetta Libourne Centre-Ville Libourne 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine L’association de jumelage Libourne – Keynsham organise son premier événement samedi 11 février de 14h à 16h au salon de thé Pépite. Il s’agira d’un « Tea Time » pour parler des nouveaux projets et des idées des libournais pour faire vivre le jumelage et la culture anglaise à Libourne.

RDV 69 rue Gambetta à Libourne au salon de thé Pépite

Formule à 7€ : english tea + carrot cake

