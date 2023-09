Loto bingo rue Gal de Gaulle Seltz, 7 octobre 2023, Seltz.

Seltz,Bas-Rhin

Ouverture de la salle 18h45. Réservation possible. Petite restauration sur place..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

rue Gal de Gaulle

Seltz 67470 Bas-Rhin Grand Est



Hall opens at 6.45pm. Reservations possible. Snacks on site.

La sala abre a las 18.45 horas. Posibilidad de reserva. Se sirven comidas ligeras in situ.

Öffnung des Saals 18:45 Uhr. Eine Reservierung ist möglich. Kleine Speisen und Getränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-09-20 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg